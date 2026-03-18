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Musical neu aufgelegt Er war ein Superstar, er war populär

„Falco Meets Amadeus“: Die Macher von „Falco – Das Musical“ bringen nun ein neues Werk um den österreichischen Superstar auf die Bühne. Im April ist es in Suhl zu erleben.

Musical neu aufgelegt: Er war ein Superstar, er war populär
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Eine spektakuläre Show mit großen Hits erwartet die Besucher am 8. April im CCS Suhl bei „Falco Meets Amadeus“. Foto: Dominik Gruss

„Falco Meets Amadeus“erzählt ebenso bildgewaltig und exzentrisch von zwei absoluten Ausnahmeerscheinungen in der Musikgeschichte und kombiniert dabei alle großen Falco-Hits live mit der spannenden Geschichte des legendären Österreichers. Die neue Bühnenshow gewährt einen tiefen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt des Künstlers und des Menschen hinter der schillernden Pop-Ikone und würdigt dabei das großartige Lebenswerk des „Falken“. Im Januar feierte „Falco Meets Amadeus“ Welt-Uraufführung in Mozarts Geburtsstadt Salzburg und startet von dort aus die große Premieren-Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Am Mittwoch, 8. April, ist die Show im Suhler CCS zu erleben.

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Düstere Vorahnung

„Unsterblich bin ich erst, wenn ich tot bin!“ Um diese düsteren, vorausahnenden Worte rankt sich die neue Hommage an das größte Genie der deutschsprachigen Pop- und RapGeschichte. „Falco Meets Amadeus“ ist ein packender und bewegender musikalischer Streifzug durch die prägenden Stationen im Leben des markanten Musikers – eines Menschen, der das Leben bis an seine Grenzen auskostete und durch viele Höhen und Tiefen ging, bis hin zur Selbstzerstörung.

Mozarts Popularität und Falcos Beitrag

Über 60 Millionen verkaufte Tonträger, eine schier grenzenlose Anzahl ausverkaufter Konzerte weltweit und das bis heute einzige deutschsprachige Lied an der Spitze der amerikanischen Charts machten Falco zum international erfolgreichsten österreichischen Musiker aller Zeiten neben Wolfgang Amadeus Mozart. In seinem Nr.1-Song „Rock Me Amadeus“ besingt er Mozarts Popularität, Schulden und seine Beziehung zu Frauen – Parallelen, die neben seinem „Rockidol“ auch Falco selbst zugeschrieben werden können. Als Wendepunkt in Falcos Karriere darf der Song natürlich auch in der Neuauflage von „Falco Meets Amadeus“ nicht fehlen. Neben „Rock Me Amadeus“ und ihrer Herkunft finden sich noch viele weitere Gemeinsamkeiten der beiden Musik-Genies: Beide waren ihrer Zeit weit voraus, schufen ihren eigenen, einzigartigen musikalischen Stil und prägten damit die Musik ihrer Zeit; zwei komplexe und umstrittene Charaktere zwischen Genie und Wahnsinn und zwei exzessiv geführte Leben, die jeweils viel zu früh ein Ende fanden. Falco verstarb im Alter von 40 Jahren bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik, während Mozart im jungen Alter von 35 Jahren an hitzigem Frieselfieber starb. Beide lebten hauptsächlich in Wien und wurden dort auch zu Grabe getragen.

Große Hits und herausragende Musiker

Die Song-Auswahl in diesem spektakulären Show-Erlebnis reicht neben allen großen Falco-Hits wie„Der Kommissar“, „Vienna Calling“, „Jeanny“ oder „Out of the Dark“ auch von frühen Erfolgen wie„Ganz Wien“, eindrucksvollen Titeln wie „Emotional“ oder „Coming Home“ über einige zu Unrecht vergessene Titel bis hin zum heute wieder brandaktuellen Song „Europa“.

Dabei holt die Hommage den „Falken“ zurück auf die Bühne und präsentiert mit einer fünfköpfigen Band und herausragenden Darstellern alle Songs live. Schrille und extravagante Einlagen des Tanz-Ensembles hauchen Songs neues Leben ein und runden das Bühnen-Spektakel ab.

„Falco Meets Amadeus“: Das neue Falco-Musical ist am Mittwoch, 8. April, um 20 Uhr im Großen Saal des CCS zu erleben. Karten gibt es noch in allen bekannten Vorverkaufsstellen, auch in der Geschäftsstelle dieser Zeitung in der Gothaer Straße und in der Tourist-Info im CCS, zu kaufen.

„Falco Meets Amadeus“

Kartenvorverkauf
﻿ – Das neue Falco-Musical ist am Mittwoch, 8. April, um 20 Uhr im Großen Saal des CCS zu erleben. Karten gibt es noch in allen bekannten Vorverkaufsstellen, auch in der Geschäftsstelle dieser Zeitung in der Gothaer Straße und in der Tourist-Info im CCS, zu kaufen.