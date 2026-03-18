Musical neu aufgelegt: Er war ein Superstar, er war populär

„Falco Meets Amadeus“erzählt ebenso bildgewaltig und exzentrisch von zwei absoluten Ausnahmeerscheinungen in der Musikgeschichte und kombiniert dabei alle großen Falco-Hits live mit der spannenden Geschichte des legendären Österreichers. Die neue Bühnenshow gewährt einen tiefen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt des Künstlers und des Menschen hinter der schillernden Pop-Ikone und würdigt dabei das großartige Lebenswerk des „Falken“. Im Januar feierte „Falco Meets Amadeus“ Welt-Uraufführung in Mozarts Geburtsstadt Salzburg und startet von dort aus die große Premieren-Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Am Mittwoch, 8. April, ist die Show im Suhler CCS zu erleben.