Konkret geht es in diesem Jahr um das Musical "Seele für Seele". Buch und Liedtexte lieferte Simmler, vom Komponisten Frank Nimsgern kamen Musik und Arrangement. Zunächst wurde das Stück in Füssen gezeigt - auf einer Drehbühne mit viel technischer Ausstattung. Dann folgte die Premiere in Wunsiedel auf der imposanten Felsenbühne der Luisenburg. Der Übergang funktioniere gut, versicherte Simmler.