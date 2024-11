Seebaer Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 18 Jahren haben mit Susanne Abt und Yonne Fleck wieder ein besonderes Musical einstudiert, das beim Weihnachtsmarkt in Seeba – dem „Weihnachtstraum unterm Lindenbaum“ – am 30. November in der Marienkirche aufgeführt wird. 14 Kinder haben sich dafür in dem kleinen Rhönblick-Ortsteil zusammengefunden und lange geprobt. „Ein Kind und ein König“ heißt das Musical von Uli Führe, das um 16 Uhr Premiere hat. Es spielt die Suche nach dem Kind, das in der Heiligen Nacht ankam, auf eine besondere Weise. Zudem zeigt das Musical eindrucksvoll den Zusammenhalt im Dorf, bei dem schon die Jüngsten einbezogen werden und voller Vorfreude mittun. Der Seebaer Weihnachtsmarkt hat in diesem Jahr 22 Stände mit unterschiedlichen Angeboten. Auch der Weihnachtsmann kommt wieder vorbei, kündigt Ortsteilbürgermeisterin Isabel Sügling an.