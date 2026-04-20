Das Musical „Wenn Holzwürmer eine Pyramide bauen“ erlebten am Sonntagnachmittag ein Dutzend Kinder mit Eltern und Großeltern in der Sankt Laurentiuskirche in Gräfenroda und waren von der professionellen Aufführung begeistert. Die beiden Holzwürmer „Bohris und Bohra“ (Foto) nahmen die Kinder und ihre Begleiter mit auf eine Reise nach Ägypten. In Ägypten bei den Pyramiden war noch keiner von den Zuschauern und Zuhörern, die sich in der Kirche einfanden. Alles kein Problem. Denn ins biblische Land der Pharaonen und hin zu Moses, der als Baby die Mordlust des Pharaos überlebte, konnte das Publikum auch ganz schnell und unkompliziert per Gedankenreise kommen. Das Ehe- und Künstlerpaar Gaby und Amadeus Eidner bot mit seinem Musical zu Moses eine Show für die gesamte Familie. Erstaunlich war, dass einigen Kindern der biblische Moses kein völlig Unbekannter war. Aus der Beantwortung der Fragen von „Frau Holzwurm Bohra“ wurde dies ersichtlich. Ein schönes Bühnenbild, die passende Musik von Barbara Fietz, der Livegesang des Künstlerpaares und das lebendige Erzählen ließ die Zeit wie im Fluge vergehen.