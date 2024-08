Das Musical erzählt vom jüdischen Milchmann Tevy, der 1905 mit seinen Töchtern in einem kleinen Fantasie-Dorf namens Anatevka lebt. Es geht um universelle Themen wie Toleranz, Familie und Generationenkonflikte. Uraufgeführt wurde das Stück mit dem Originaltitel "Fiddler on the Roof" 1964. Jerry Bock komponierte die Musik. Das Buch basiert auf den Geschichten des jüdischen, aus der heutigen Ukraine stammenden Literaten Scholem Alejchem. Mit Ohrwürmern wie "Wenn ich einmal reich wär'" wurde es ein Welterfolg.