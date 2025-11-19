Dass „Tabaluga und Lilli“ ein Musical für Kinder und Erwachsene ist, zeigte sich beim Betreten des sehr gut gefüllten großen Saals des Gesellschaftshauses auf den ersten Blick. Kinder und Erwachsenen waren in gleich großer Zahl anwesend und warteten gespannt auf die humanistische Geschichte, die nach einer Idee von Peter Maffay entstand. Seine eigene Herkunft und Vergangenheit, seine Liebe zu Kindern und Tieren haben den deutschsprachigen Rockstar zu seinen Megabühnenshows über den kleinen Drachen inspiriert.