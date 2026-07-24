«Music, Fashion, Film» Wie Popstar Charli XCX als "Brat" die Musikwelt aufmischt

Dem "Rolling Stone"-Magazin sagte sie, es sei für sie kreativ nicht befriedigend, zweimal dasselbe zu machen. "Alle meine Alben spielen mit Gegensätzen". Sie stünden im Widerspruch zueinander. Genau das sei das verbindende Element.

Worum es im neuen Album geht

"Music, Fashion, Film" steht mit elf Songs inhaltlich nicht unbedingt im Widerspruch zum Vorgänger, es ist eher eine Reflexion über den "Brat"-Hype und stellt die Frage: Wer ist Charli XCX eigentlich wirklich?

Im Song "I'm Afraid" thematisiert sie ihre Unsicherheiten und ihre Angst vor dem Scheitern als Künstlerin und Ehefrau. In "Camera" fragt sie sich, ob sie überhaupt Musik machen möchte und sie "dumm" ist, wenn sie mit bald 34 Jahren versucht, Schauspielerin zu werden. Doch es gibt auch wieder selbstironische Brüche. In dem eingängigsten Song des Albums "Wink Wink" verspricht die Musikerin mit einem Augenzwinkern, kein "bad girl" mehr zu sein und spielt auf ihr "Brat"-Partygirl-Image an.

Zwar erklärte die Sängerin im "Rolling Stone"-Interview, sie habe nie behauptet, ein Rockalbum zu machen, dennoch bringt die neue Platte unbestreitbar einen rockigen Sound mit Drums und verzerrten Gitarren mit. Wie zum Beispiel "Rock Music", jener Song, der auch Madonnas Instagram-Post inspiriert haben könnte. Das Musikvideo spielt mit Rock-'n'-Roll-Klischees. Charli XCX wirft etwa einen Fernseher aus dem Fenster.

Dort beschwört sie auch das Ende der Tanzfläche: "I think the dance floor is dead/ So now we're making rock music" ("Ich denke, die Tanzfläche ist tot, also machen wir jetzt Rockmusik"). Dem "Rolling Stone" sagte sie, die vieldiskutierte Zeile befasse sich sehr viel mit ihrer Beziehung zu "Brat" und ihrer persönlichen Erfahrung mit dem Album, sei aber nicht als Kritik an Dance-Musik gemeint.

"Music, Fashion, Film" klingt wie ein Selbstporträt

Der Albumtitel "Music, Fashion, Film" klingt jedenfalls wie eine Art Selbstporträt und beschreibt ziemlich treffend das, was die Künstlerin abseits ihrer Musik interessant macht. Sie ist nicht nur eine versierte Songwriterin, die unter anderem Songs für Camila Cabello und Selena Gomez geschrieben hat oder den Soundtrack zum Film "Wuthering Heights" beisteuerte.

Sie ist auch leidenschaftliche Cineastin, etwa ein Fan des deutschen Filmemachers Werner Herzog und aktive Nutzerin der Plattform Letterboxd, bei der man Filme bewerten kann. Beim Thema Mode redet sie ebenfalls gerne mit. Ihre eigenwilligen, edgy Outfits sind für viele ein Stil-Vorbild.

Apropos Mode: Die Gerüchte um einen Streit zwischen dem Popstar und Madonna haben sich übrigens wieder erledigt. Bei einer Modenschau bei der Paris Fashion Week saßen die beiden nebeneinander - und umarmten sich herzlich.