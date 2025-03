Ebert arbeitete und kuratierte an Museen im In- und Ausland

Ebert studierte Kunstgeschichte, Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre in Bonn, sammelte parallel praktische Berufserfahrungen unter anderem am Metropolitan Museum of Art in New York und der National Gallery of South Africa sowie in Privatsammlungen und im Kunsthandel. Im Zuge eines mehrjährigen Aufenthalts forschte er zudem in den Niederlanden, 2005 bis 2013 war er bei den Staatlichen Museen zu Berlin tätig.