Museumswelt: Ackermann: Museen brauchen mehr Internationalität

"Kultur abzuschotten ist der falsche Weg."

Für Ackermann beinhalten die in Deutschland bewahrten Sammlungen auch die Verpflichtung, diese jahrhunderte- oder jahrtausendealten Kulturen fortleben zu lassen, Kultur als Botschafter einzusetzen, auch indem persönliche Verbindungen genutzt werden. "Es gibt keine monolithischen Kulturen. Kultur abzuschotten ist der falsche Weg." Sie sei nie in Isolation entstanden, "sondern im Prozess des Dazwischen, in Adaption, Aneignung, Abstoßung, Reflexion", in kreativen Prozessen. "Deshalb müssen wir uns mit der ganzen Welt verbinden, unabhängig von Systemen wie in Amerika, China oder Korea."