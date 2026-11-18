Basteln zwischen Spielzeugen

Im Museum stehen von 12 bis 18 Uhr zahlreiche Bastelstationen bereit. Mit Sabine und Wolfgang Wanner entstehen kleine Weihnachtsbäume aus Filz, bei Nadine Bock können Besucher Weihnachtskugeln bemalen. Lydia Stoppera und Mario Biereigel zeigen, wie Figuren mit Leuchtkugeln und leuchtende Sterne gestaltet werden. Der Arbeitskreis Kinderspiele und die Museumspädagogik laden dazu ein, Weihnachtspost und Knallbonbons zu basteln. Auch Stoff und Wolle spielen eine Rolle: Lara-Marie Oekler gestaltet mit den Gästen duftende Kräutersäckchen und Häkeltiere. Kerstin Rückert bringt Handarbeiten mit und bietet Basteleien mit Herz und Wolle an.