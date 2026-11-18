Wenn die Beethovenstraße nach Glühwein und Bratwurst duftet, im Treppenhaus Weihnachtsmusik erklingt und Kinder zwischen historischen Spielzeugen eigene Geschenke basteln, wird das Deutsche Spielzeugmuseum in Sonneberg wieder zum Treffpunkt für die ganze Familie. Am Sonntag, 29. November, steht dort die Museumsweihnacht auf dem Programm. Von 12 bis 18 Uhr gibt es Mitmachaktionen, Kunsthandwerk und einen kleinen Weihnachtsmarkt. Den Abschluss bildet ein besonderes Schauspiel: 100 leuchtende Weihnachtssterne sollen in den Winterhimmel steigen.