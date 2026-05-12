„Wir sind an einem geschichtsträchtigen Tag zusammengekommen“, sagt Christian Dressel. Der hauptamtliche Beigeordneter und Vizebürgermeister der Stadt Sonneberg erinnert an die Bedeutung des 8. Mai 1945 für die Geschichte dieses Landes. Im Rathaus der Spielzeugstadt wurde eine Publikation des Sonneberger Museums- und Geschichtsvereins vorgestellt, die im besten Sinne eine historische Spurensuche ist: „Auf den Pfaden der Opfer und Täter des NS-Regimes in Sonneberg“ , lautet der Titel der 72-seitigen Broschüre.