Unter dem Schlagwort „Museen Entdecken“ öffneten am Sonntag deutschlandweit Museen ihre Türen und machten auf ihre Bedeutung als kultureller Ort des Austausches, der Bildung und vor allem für die Bewahrung und Weitergabe an künftige Generationen aufmerksam. Auch das Stadtmuseum in Wasungen stand an diesem Tag Besuchern offen – viele, darunter etliche Gäste von außerhalb, nutzten die Gelegenheit und schauten sich in den Räumlichkeiten des ehemaligen Damenstifts sowie auf dem Außengelände um.