Rauf und runter. Das braucht Muskeln. Michael Gramlich bediente den Blasebalg. Das Schmiedefeuer loderte. „Ich habe den beweglichsten Job heute“, meinte der Hobbyschmied am Museumstag im Metallhandwerksmuseum in Steinbach-Hallenberg und nahm das Eisen aus dem Feuer. Mit dem Hammer bearbeitete er es so lange, bis ein acht Zentimeter langer Nagel entstand. Gegenüber war der siebenjährige Valentin in die Rolle eines Jungschmiedes geschlüpft. Unter Beobachtung von Hobbyschmied Martin Anschütz durfte der Junge einen Nagel schmieden. Das war ein ganz besonderes Erlebnis für ihn.