Museen weltweit feiern am kommenden Sonntag, 18. Mai, den Internationalen Museumstag. Unter dem bundesweiten Motto „Museen entdecken“ machen Museen auf ihre zentrale Rolle als Orte des kulturellen und gesellschaftlichen Austausches aufmerksam. In Thüringen finden abwechslungsreiche Programme mit spannenden Führungen und Aktionen statt, die Besuchern exklusive Einblicke in die Arbeit bieten – so auch im Stadtmuseum Wasungen.