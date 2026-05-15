Museen weltweit feiern am Sonntag, 17. Mai, den Internationalen Museumstag. Unter dem bundesweiten Motto „Museen entdecken“ machen Museen auf ihre zentrale Rolle als Orte des kulturellen und gesellschaftlichen Austausches aufmerksam. In Thüringen finden an vielen Orten abwechslungsreiche Programme mit spannenden Führungen und Aktionen statt, die Besuchern exklusive Einblicke in die Museumsarbeit bieten – so auch im Stadtmuseum in Wasungen.