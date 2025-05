Museumstag: So feiern die Museen im Kreis

Hennebergisches Museum Kloster Veßra

Auch das Hennebergische Museum Kloster Veßra lädt zum internationalen Museumstag am Sonntag,18. Mai, ein. Als besonderes Highlight wird in diesem Jahr die Ausstellung „50 Jahre. Wir machen Museum“ eröffnet. „Seit nunmehr 50 Jahren machen wir Museum für euch und mit euch, für und mit unseren Besucherinnen und Besuchern. Den Geburtstag möchten wir deshalb mit euch allen feiern“, sagt Museumsdirektor Ingo Weidig. Vor 50 Jahren, am 19. März 1975, es war wie in diesem Jahr ein Mittwoch, beschloss der Rat des Bezirkes Suhl, das Agrarhistorische Museum in Kloster Veßra zu gründen. Heute ist das Hennebergische Museum Kloster Veßra ein sechs Hektar großes Freilichtmuseum, welches vier Themenbereiche miteinander verbindet: die Geschichte des 1131 gegründeten Prämonstratenser-Klosters Veßra mit Bezug zu den Henneberger Grafen, die Fachwerkarchitektur und die Alltagsgeschichte(n) der Menschen des Henneberger Landes, die Technik(en) der Landwirtschaft und das Thema Nachhaltigkeit. Dazu reihen sich zahlreiche Veranstaltungen, von Märkten, Lesungen, Sonderausstellungen bis hin zu kleinen und großen Konzertveranstaltungen. Für die kleinen Museumsgäste bieten am Sonntag die Spielscheune mit Rutsche und Sandkasten, die Kindermedienlaube, der Traktor-Parcours und das durch eine Mauer umschlossene Gelände genügend Raum für Spiel, Spaß und Entdeckungen.