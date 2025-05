Römische Zeitreise

Im Historischen Museum Regensburg gibt es antike Musik zu hören bei der Mitmachaktion "Der Sound der Römer". Sogar eine römische Band ist geplant. Im Museum Treuchtlingen lässt sich erkunden, was die Menschen in römischen Zeiten gegessen haben, ebenso in der Archäologischen Staatssammlung in München. Hier könne man auch probieren und gemeinsam eine Brotzeit zubereiten, heißt es in der Ankündigung. Um Luxus und Dekadenz bei den Römern geht es im Archäologischen Park in Kellmünz an der Iller unter dem Motto: "Luxuria, das süße Gift".