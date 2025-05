Über volles Haus konnten sich die städtischen Museen anlässlich des Internationalen Museumstags am 18. Mai freuen. Das Team hatte für diesen besonderen Tag ein vielfältiges Programm im Stadtmuseum Beschußanstalt, im Technikmuseum Gesenkschmiede und im Heimatmuseum Benshausen angeboten und damit das Interesse der Besucher geweckt, die an diesem Tag alle drei Einrichtungen bei freiem Eintritt besuchen konnten. Unter den zahlreichen Gästen zum Museumstag war auch Bürgermeister Torsten Widder, der in allen drei städtischen Museen vorbeischaute.