Ein Blick in die Ferne und doch scheint alles zum Greifen nah. Das machen 13 auf Stativen aufgestellte Ferngläser vor dem Waffenmuseum in Suhl möglich. Ganz nah mit dem Gesicht heran, noch einmal blinzeln und die völlig neuen Perspektiven genießen. So lassen sich jeder Tropfen der Wasserfontäne auf dem Herrenteich erkennen, jedes Detail an der Fassade am Haus der Geschichte entdecken oder sogar Pittiplatsch und Schnatterinchen in den Fenstern der Polizeiinspektion ausmachen.