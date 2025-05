„Früher haben sich die Menschen mit solchen Wunderkammern die Welt nach Hause geholt“, erzählt Daniel Wolf. „Sie waren quasi private Museen.“ Er selbst betreibt in Münden ein solches „Museum für Geschichte(n), Kunst & Kurioses“. Da sich das ganze Museum schlecht einpacken lässt, hat er ein paar seiner Kuriositäten in einen Koffer gepackt. Mit dieser „mobilen Wunderkammer“ ist Wolf beim Museumstag im Arnstädter Schlossmuseum zu Gast. Seeleute, so erzählt er, hätten die exotischen Dinge aus aller Welt mitgebracht.