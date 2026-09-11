Neben der aktuellen Sonderausstellung „Schätze und Kuriositäten“ zeigt das NaturHistorische Museum in Schleusingen die drei Dauerausstellungen „Minerale und Edelsteine“, „300 Millionen Jahre Erdgeschichte Thüringens“ und „Burg-/Regionalgeschichte“. In einem Teil der Erdgeschichte-Dauerausstellung, der die Ökologie heutiger Naturräume in Thüringen thematisiert, befindet sich ein ehemaliges Aquarium. Es steht direkt hinter dem beliebten „Zug der Waldtiere“ im zweiten Obergeschoss des Nordflügels, wo alle Gäste auf ihrem Rundgang durch das Museum entlanggeführt werden. Doch seit einigen Wochen sieht dieses Aquarium ganz anders aus.