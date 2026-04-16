﻿Wegen massiver Zerstörungen und der zahlreichen Opfer, die er forderte, zählt der Dreißigjährige Krieg in der allgemeinen Wahrnehmung zu den schlimmsten Katastrophen der Vormoderne. Was am 23. Mai 1618 in Böhmen mit dem Rauswurf königlicher Statthalter durch protestantische Ständevertreter begann („Prager Fenstersturz“), wuchs sich zu einem der größten Territorialkriege im deutschsprachigen Raum aus. In den Jahren 1618 bis 1648 kam es zu zahlreichen Scharmützeln und Gefechten zwischen der Katholischen Liga auf der einen und der Protestantischer Union auf der anderen Seite.