Die Exponate eines Museums lösen beim Betrachten nicht immer positives Erstaunen aus oder erzeugen ein Gefühl von Wohlgefallen. Das gilt umso mehr für die Sammlungsbestände und „Schätze“ eines Museums, das sich mit geschichtlichen Themenfeldern beschäftigt. Dabei ist das Museum der ideale Ort, um Gegenstände mit problematischer Vergangenheit oder einem Bezug zu dieser zu zeigen, weil das Museum ein Ort ist, an dem sie kontextualisiert und diskutiert werden können. Doch nicht in jedem Fall ist seine Geschichte und die damit verbundene Problematik einem Sammlungsgegenstand anzusehen. Allzu oft verbergen zahlreiche, scheinbar harmlose Objekte in deutschen Ausstellungen und Sammlungen einen Entstehungshintergrund, der in die bittersten Zeiten deutscher Geschichte verweist – und das keineswegs aus Versehen.