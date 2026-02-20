Zwei wertvolle Voit-Conrad-Puppen sind seit November 2025 im Stadtmuseum Hildburghausen und bereichern die Sammlung zur Geschichte der Puppenherstellung aus Papiermaché. Sie sind aus einer Privat-Sammlung angekauft worden. Der Vorbesitzer hatte sie in den 1980er Jahren vom inzwischen geschlossenen Puppen- und Spielzeugmuseum Rothenburg ob der Taube gekauft. Weiter lässt sich die Geschichte beziehungsweise die Provenienz der beiden Puppen nicht rekonstruieren.