„Bing. Bing“ erklingt es in der seit Ende September eröffneten Sonderausstellung „Mühlen sterben leise. Geschichte und Schicksal Hildburghäuser Mühlen“ im Stadtmuseum Hildburghausen. Es ist nicht die Glocke des Mahlganges mit Läutwerk, welche dem Müller signalisiert, dass er Getreide nachschütten muss. Es ist der Uhrenschlag einer Bilderuhr. Ein dezenter, einzelner Schlag markiert die halbe Stunde, während zur vollen Stunde die Schläge der aktuellen Uhrzeit durch den Ausstellungsraum rufen.