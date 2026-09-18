Wer kann, macht es sich an einem kühlen Herbsttag doch am besten an einem warmen Ofen gemütlich. Zur Zeit Herzog Georgs II. von Sachsen-Meiningen gab es davon auf der Veste Heldburg viele! Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen und seine Frau Helene Freifrau von Heldburg ließen im Rahmen der Umbau- und Neuausstattungsmaßnahmen im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts zahlreiche Kachelöfen und Kamine auf der Veste einbauen. Sie hatten allesamt eine hohe Qualität und entsprachen so den Ansprüchen des Herzogs.