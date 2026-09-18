Wer kann, macht es sich an einem kühlen Herbsttag doch am besten an einem warmen Ofen gemütlich. Zur Zeit Herzog Georgs II. von Sachsen-Meiningen gab es davon auf der Veste Heldburg viele! Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen und seine Frau Helene Freifrau von Heldburg ließen im Rahmen der Umbau- und Neuausstattungsmaßnahmen im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts zahlreiche Kachelöfen und Kamine auf der Veste einbauen. Sie hatten allesamt eine hohe Qualität und entsprachen so den Ansprüchen des Herzogs.
Museumsstücke Europa auf der Veste Heldburg
Vanessa Schmitt 18.09.2026 - 08:00 Uhr