Am 1. August 1826, also vor ziemlich genau 200 Jahren, erschien ein als „Cirkular“ betiteltes Schreiben, mit welchem der deutsche Buchhandel unterrichtet wurde, dass sich am gleichen Tag in der Residenzstadt Gotha ein Verlag unter dem Namen „Bibliographisches Institut“ gegründet hätte. Eigentümerin dieses Verlages und Absenderin des Schreibens war eine gewisse Minna Meyer (1804-1874), die Gattin des als Geschäftsführer und Chef des Instituts tätigen Carl Joseph Meyer (1796-1856).