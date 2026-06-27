Schloss Bertholdsburg in Schleusingen war einst die stolze Residenz der Grafen von Henneberg. Die Henneberger errichteten im 13. Jahrhundert eine steinerne Burg, die sie innerhalb von dreimal hundert Jahren zu einem repräsentativen Schloss ausbauten. Zuletzt beauftragten die Grafen Wilhelm IV. und Georg Ernst in den 1530er und 40er Jahren groß angelegte Umbauten. Damals schuf man das Schloss, wie wir es heute kennen – eine Vierflügelanlage mit viel Platz zum Leben.