Zurzeit befindet sich ein exotisches Original im Museum auf Schloss Bertholdsburg. Es hat fossile Knochen, Panzerplättchen und Zähne. Das Objekt ist ca. 1,15 Meter lang. Es handelt sich um ein besonderes Tier, nämlich ein etwa 48 Millionen Jahre altes Krokodil. Gäste des Schleusinger Museums können es in der aktuellen Sonderausstellung anschauen. Dort wird das Krokodil auf seinem Rücken liegend in einer Vitrine präsentiert, sodass man den Bauch und die Unterseite des Schädels betrachten kann. Außerdem sind die vier Gliedmaßen und ein etwa 55 Zentimeter langer Schwanz zu sehen.