Im Jahre 2024 kam über eine Schenkung aus Privatbesitz ein in braunes Leder gebundenes Buch mit Goldschnitt in die Sammlung des Stadtmuseums Hildburghausen. Dabei handelt es sich um das Freundschaftsbuch des am 15. Januar 1771 in Hildburghausen geborenen Johann Andreas Mauer. Die vielzähligen Einträge im Buch geben Einsicht nicht nur in Andreas Mauers Reisetätigkeit, sondern vor allem in sein soziales Umfeld. Er pflegte über Jahre viele freundschaftliche und familiäre Kontakte, sowohl innerhalb der Stadt Hildburghausen als auch auswärts in der Ferne.