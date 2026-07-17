Kurz nach der Eröffnung wurde dem Deutschen Burgenmuseum ein niederländisches Genrebild als Leihgabe für die Dauerausstellung angeboten, das von dem flämischen Maler Cornelis Mahu stammen sollte, der von 1613 bis 1689 lebte. Es zeigt ein Interieur mit Rüstungsteilen von Wachsoldaten, die sich gerade von ihrer Tätigkeit mit einem Glas Wein erholen. Im Werk von Mahu gibt es durchaus vergleichbare Motive, auch wenn er vor allem als Maler von Stillleben bekannt geworden ist, die in der niederländischen Malerei besonders beliebt waren.