Aus Anlass des Weltvegetariertages zeigen wir aus unserer Museumssammlung einen Krauthobel. Er ist ein unverzichtbares Haushaltsgerät in der bäuerlichen Küche. Im Erntemonat Oktober war das Schabgeräusch der Krauthobel oft zu hören. Im Haus Witzelroda steht im Vorratsraum neben der Schwarzen Küche ein besonders schönes Exemplar, das wir zum Objekt des Monats Oktober auserkoren haben. Es liegt auf einem Fass, in dem der gehobelte Weiß- oder Rotkohl aufgefangen wird.