„Liebe Eltern! Sie haben für Ihr Kind ein PIKO-Erzeugnis – die elektromechanische Kindernähmaschine „elektra“ – gekauft.“ So leitet die Bedienungsanleitung zum Objekt des Monats November des Hennebergischen Museums Kloster Veßra in die Produktbeschreibung ein. Weiter heißt es, „gleichzeitig kaufen Sie ein Spielzeug, mit dem Sie bei Ihrem Kind nicht nur die Freude am Spiel, sondern auch die Freude am Lernen wecken“, wobei gleich der pädagogische Mehrwert verdeutlicht wird.