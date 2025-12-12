Diese schlichte Tasse mit Untertasse zeigt die Ansicht der Porzellanfabrik um 1820. Prinz Friedrich Wilhelm Eugen von Sachsen-Hildburghausen war der Gründer dieser „Hochfürstlichen Porcellaine-Fabrique“ in Kloster Veilsdorf 1760. Seine geschäftlichen und künstlerischen Ambitionen gelten als der Grundstein und so wurden unter seiner Leitung von Beginn an vorwiegend repräsentative und künstlerisch anspruchsvolle Porzellane hergestellt, die sich heute selten in Auktionen überall auf der Welt finden. Aber wenn man sie findet, dann stehen Sie dem Meißner Porzellan in Ausführung, Qualität und Preis in nichts nach.