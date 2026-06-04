Das Objekt des Monats Juni stammt aus der Museumsbibliothek. Es ist das Familiengesetzbuch der DDR vom 1. April 1966: Ein schmales Büchlein in rotem Leineneinband mit goldfarben geprägtem Emblem der DDR auf der Vorderseite. Auf dem Buchrücken ist der Titel in Goldbuchstaben zu lesen. Das Buch kam als Schenkung in den Bibliotheksbestand. Das schenkende Paar hatte es bei seiner Eheschließung erhalten zusammen mit einer Ausgabe der Verfassung der DDR.