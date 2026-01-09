Das Objekt des Monats Januar 2026 ist ein Fachwerkhaus-Modell aus dem Jahr 1907. Es war 30 Jahre lang, von 1994 bis 2024, in der Dauerausstellung „Henneberg durch Land und Zeit“ zu sehen. Nach dem Abbau der Ausstellung kann das Modell nun Anfang 2026 ins neue Museumsdepot, das Sammlungszentrum Henneberger Land, verbracht und nach musealen Standards nachinventarisiert, digitalisiert und bewahrt werden. Denn obwohl das Objekt seit 1982 zum Sammlungsbestand des Hennebergischen Museums Kloster Veßra gehört und obwohl es jahrzehntelang ausgestellt und in einem grundlegenden Aufsatz von Thomas Witter besprochen ist, war das Objekt bis dato nicht ordentlich inventarisiert, geschweige denn digitalisiert oder auch weitergehend untersucht.