Im Jahr 2023 hat das NaturHistorische Museum Schleusingen aus einer oberfränkischen Privatsammlung ein Ölgemälde aus dem späten 16. oder frühen 17. Jahrhundert angekauft. Da es sich um das Porträt eines hennebergischen Grafen handelt, berührte der Ankauf den wichtigsten Sammlungsschwerpunkt des Historischen Museums und der Regionalgeschichtlichen Sammlung. Den Hinweis auf den Verkauf gab der Kunsthistoriker Dr. Nils Fleck, der als Kurator auf der Veste Coburg tätig ist.