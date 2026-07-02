Im Juni 1966 wird der Wartburg 353 in Eisenach vorgestellt. Er feiert dieses Jahr also sein 60-jähriges Jubiläum. Produziert im Volkseigenen Betrieb (VEB) Automobilwerk Eisenach (AWE) wurde er zu einem begehrten Familienauto – eine Limousine mit 500 Litern Kofferraumvolumen. Über 1,2 Millionen dieser Fahrzeuge wurden bis 1988 produziert. Der Verkaufspreis lag bei 25.000 Ostmark. Bei Bestellung war eine Wartezeit von 10 bis 17 Jahren keine Seltenheit.