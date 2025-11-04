Seit dem Jahr 1911 besitzt das Stadtmuseum Hildburghausen eine Schreibmappe aus dem Nachlass der Königin Therese von Bayern (1792-1854). Dabei handelt es sich um einen sehr persönlichen und zugleich alltäglichen Gegenstand aus dem Leben der Königin, war sie doch eine fleißige Schreiberin und Empfängerin von Briefen. Bis heute gehört die Mappe zu den ganz besonderen Objekten der Museumssammlung. Doch wie fand dieser persönliche Gegenstand der Königin aus Samt und Seide fast 60 Jahre nach ihrem Tod den Weg in das erst sieben Jahre zuvor gegründete Stadtmuseum?