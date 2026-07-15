Museumsreform Das sind die Pläne der Museumsreform in Bayern

Hinzu kommen als eigenständige Einheiten das Museum Brandhorst, die Archäologische Staatssammlung, das Museum Fünf Kontinente und die Staatliche Graphische Sammlung.

Bewusst außen vor bleibt das Haus der Kunst in München. Auch das Haus der Bayerischen Geschichte solle mit seiner Zuständigkeit für die bayerischen Landesausstellungen weiterhin Teil der obersten Landesbehörde bleiben, hieß es. Das kleine aber feine Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke dagegen wird der Ludwig-Maximilians-Universität München zugeschlagen.

Was verändert sich für Besucherinnen und Besucher?

Erst mal nicht viel. Die einzelnen Museen sollen weiter ihre Identität behalten und vor allem nicht geschlossen werden. Einzelne Museumsmarken würden nicht verschwinden, betont Blume.

Was kostet das?

Klar ist: so eine Strukturreform kostet. Michalke spricht von 2,7 Millionen Euro für die Umsetzung, etwa für die Experten, die den Prozess begleiten sollen. Danach werde wohl ein zusätzliches jährliches Budget von etwa fünf Millionen Euro ausreichen, etwa für die Dachorganisation und weitere zusätzliche Stellen. Geld, das durch die erhofften höheren Einnahmen der Museen ausgeglichen werden könnte.

Was sagt die Opposition?

Die findet das grundsätzlich gut. "Es gibt ganz viele positive Sachen", sagt Sanne Kurz, kulturpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag. Die Museen könnten sich gemeinsam vermarkten und hätten politisch ein stärkeres Gewicht. Doch sie merkt auch an: "Es sind aber noch jede Menge Fragen offen".

Wem gehören die Kunstobjekte?

Die Kunstwerke gehören ganz klar weiter dem Freistaat Bayern, ebenso wie die Liegenschaften. Doch anders als bisher können alle Staatsmuseen auf die gesamte Sammlung zugreifen - nicht nur auf ihre eigenen Bestände. Ausnahme: wenn konservatorische Gründe dagegen sprechen oder wenn ein Werk etwa in der ständigen Ausstellung gezeigt wird. Raus aus den Depots also, rein in die Museumsräume.

Um wie viel Werke geht es?

Nach Angaben des Kunstministeriums umfasst die Sammlung des Freistaats 3,5 Millionen Objekte, dazu kämen 5 Millionen Fotografien des Deutschen Theatermuseums und 20 Millionen archäologische Artefakte der Archäologischen Staatssammlung.