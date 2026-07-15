Die Identität der einzelnen Häuser soll erhalten bleiben, ebenso meist auch der Ort. Die Museen bekommen aber Blume zufolge eine moderne Führung, eine eigene Rechtspersönlichkeit und mehr Handlungsspielräumen in Personal- und Finanzfragen. "Unsere Museen zählen zur Weltspitze - jetzt erhalten sie eine zeitgemäße Struktur, die ihrem Rang gerecht wird", so der Minister. Der Freistaat bleibe dabei Eigentümer der Sammlungen und Liegenschaften und behalte die Aufsicht.