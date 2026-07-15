München - Die staatlichen Kunstmuseen in Bayern sollen unabhängiger werden. Das Ziel: mehr Selbständigkeit, wirtschaftliche Verantwortung und Freiheit - und weniger Staat. Gelingen soll das, indem sich die 18 Häuser ab 2029 zu Verbünden zusammenschließen, vorzugsweise als Anstalten des öffentlichen Rechts. Dies sorge für eine gemeinsame strategische Ausrichtung, größere Autonomie und wirtschaftliche Handlungsfähigkeit, sagte Kunstminister Markus Blume (CSU) bei der Vorstellung der Pläne im bayerischen Landtag.