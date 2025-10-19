Es war einmal mehr ein Herbstabend, an dem Geschichte erlebbar wurde. Eine Nacht, in der Burgen und Museen nicht nur Vergangenes bewahrten, sondern Zukunftsideen leise, fast poetisch, in die Gegenwart flüsterten. „Nach(t)haltig“ lautete das Motto der diesjährigen Museumsnacht im Dreiländereck zwischen den Landkreisen Hildburghausen, Coburg und Sonneberg – und selten war ein Wortspiel tragfähiger. Es ging um Bewahrung – nicht nur von Steinen, sondern von Sinn.