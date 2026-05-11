„Das hat ganz klar mit Maria zu tun“, sagt Museumsdirektor Ingo Weidig und klopft auf Holz. „Wir haben zuletzt bei solchen Veranstaltungen immer riesiges Glück mit dem Wetter gehabt.“ Bei fantastischem Frühsommerwetter füllt sich das Hennebergische Museum Kloster Veßra am Sonntagvormittag zum Museumsfest ganz rasch. Flanieren, schauen, genießen – genauso ist das Fest gedacht. Und in genau dieser Stimmung lassen es sich die Gäste gut gehen.