Die Strafkammer hat innerhalb eines halben Jahres an mehr als 30 Tagen verhandelt. Rund 120 Zeugen und Gutachter wurden gehört. Es geht nicht nur um den Manchinger Museumseinbruch, auch fast 20 weitere Taten sind angeklagt. Die vier Männer sollen jahrelang in Deutschland und Österreich unterwegs gewesen sein, um beispielsweise in Einkaufszentren einzusteigen und Tresore oder Geldautomaten zu knacken.