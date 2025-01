Den Angeklagten werden auch etwa 30 andere Einbrüche in Deutschland und Österreich vorgeworfen. Das Gericht beabsichtigt, sich in dem Prozess zunächst auf den Museumseinbruch zu konzentrieren, wie der Vorsitzende Richter Konrad Kliegl ankündigte. Im weiteren Verlauf des Verfahrens soll es dann um die weiteren angeklagten Diebstähle beispielsweise in Supermärkten und Tankstellen gehen. Für den Prozess sind etwa 30 Verhandlungstage zunächst bis in den Juni hinein geplant.