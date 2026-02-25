Museumsbesuche Staatliche Museen in Bayern feiern Rekordjahr

München (dpa/lby) - In unruhigen Zeiten zieht es die Menschen in Bayern in Museen. 2025 sei für die staatlichen Häuser ein Rekordjahr gewesen, sagte Kunstminister Markus Blume (CSU). Rund 6,3 Millionen Besucherinnen und Besucher zählten die Einrichtungen des Freistaats im vergangenen Jahr, einige hunderttausend mehr als 2024. Kunst und Technik waren ebenso gefragt wie Historisches oder Zeitgeschichtliches. Auch Museen anderer Träger waren gut besucht, darunter die Städtische Galerie im Lenbachhaus in München.