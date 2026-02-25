Museumsbesuche Staatliche Museen in Bayern feiern Rekordjahr

Einen bisher noch nie dagewesenen Zustrom erlebte die Dokumentation Obersalzberg bei Berchtesgaden. Mehr als 213.000 Menschen besichtigten 2025 den Lernort mit Dauerausstellung am einstigen Berghof Adolf Hitlers (2024: 205.000).

Große Kunst in Künstlervilla

Ebenfalls zufrieden zeigte sich das Münchner Lenbachhaus samt Kunstbau, das eine weltberühmte Sammlung mit Werken der Künstlergruppe Blauer Reiter beherbergt. Fast 290.000 Besuche zählte das Museum 2025, dessen Herzstück die prunkvolle Künstlerresidenz des Porträtmalers Franz von Lenbach ist. "Diese Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, wie stark das Lenbachhaus im Stadtleben verankert ist – auch unter herausfordernden Rahmenbedingungen", ordnete das Münchner Kulturreferat die Zahlen ein.