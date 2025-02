Museumsbesuche Millionen Menschen besuchen bayerische Museen

Pop-Art-Party in München

Enormen Zuspruch gab es auch für das Museum Brandhorst in München, das nach eigenen Angaben 230.000 Tickets verkaufte, rund 90.000 mehr als im Jahr 2023. Das lag vor allem an der Schau "Andy Warhol & Keith Haring. Party of Life". Sie lockte sieben Monate lang rund 200.000 Menschen an und wurde die bestbesuchte Ausstellung seit Eröffnung 2009. Die Alte Pinakothek verkaufte rund 400.000 Tickets, rund 38.000 mehr als 2023. In der Pinakothek der Moderne sanken die Verkäufe dagegen um rund 40.000 auf 340.000 Eintrittskarten.