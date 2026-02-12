Die Führung „Hinter den Kulissen“ zum Stadtfest im vergangenen Jahr brachte auch für das Museumsteam spannende neue Erkenntnisse. Was war passiert? Ein Führungsteilnehmer aus der Zella-Mehliser Partnerstadt Andernach entdeckte in Magazin 11, dem Depot für Keramik und Glas, auf den ersten Blick unscheinbare Objekte und war sogleich begeistert. Ihn faszinierten Mineralwasserflaschen aus Steinzeug, von denen sich einige in der musealen Sammlung befinden.