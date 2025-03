Museum Zella-Mehlis: Schmiede-Gemälde gibt Rätsel auf

Die Postkarte als Bildvorlage? Foto: Museum

Möglich ist nämlich auch, dass sich der Maler einer bedeutenden Kunstrichtung zugehörig wissen wollte, ein im Kunstbetrieb nicht selten auftauchendes Motiv für Rückdatierungen. In Betracht kommt hier die berühmte Weimarer Malerschule, die sich an der Großherzoglich-Sächsischen Kunstschule in Weimar ausprägte. Künstler dieser zwischen 1860 bis etwa 1919 prominenten Strömung der Landschaftsmalerei, in welche sich das Sujet des Bildes sehr gut einfügen würde, nutzten des Öfteren den Signatur-Zusatz Weimar – nicht nur als bloße Angabe des Entstehungsorts, sondern als Aushängeschild ihrer bekannten Schule. Eine Rückdatierung wäre nachvollziehbar, wenn das Bild tatsächlich erst nach 1919, also nach den Wirren des Ersten Weltkrieges, gemalt worden wäre. Also zu einer Zeit, zu der die Weimarer Malerschule durch neue künstlerische Einflüsse merklich an Bedeutung einbüßte.