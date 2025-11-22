Ein junger Maler schuf einst das Bild von der Mehliser Kirmes 1906 erst lange Zeit danach. Auch deshalb soll es das Objekt des Monats November des Zella-Mehliser Stadtmuseums sein.
